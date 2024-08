Homem é preso acusado de abusar enteada de 14 anos no Paraná

A Polícia Civil de Faxinal (Norte Central) cumpriu, nesta terça-feira (13), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 31 anos suspeito de ter praticado o crime de estupro de vulnerável contra a enteada de 14 anos.





A investigação explana que os abusos sexuais, consistentes em atos libidinosos e conjunção carnal, ocorreram desde a época em que a vítima tinha 9 anos de idade.

Após o registro do BO (Boletim de Ocorrência), a representante legal da adolescente solicitou medidas protetivas em desfavor do investigado, o qual descumpriu a ordem judicial e manteve contato com a vítima através de mensagens e ligações.





O investigado foi localizado no município de Grandes Rios e encontra-se à disposição da justiça.