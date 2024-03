Homem é preso acusado de furtar chocolates e desodorantes de farmácia no bairro Aeroporto

Um homem foi preso após ser acusado de invadir e furtar produtos de uma farmácia na rua Vasco da Gama, no bairro Aeroporto, na Zona Leste de Londrina, durante a madrugada desta quinta-feira (28).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi abordada por um vigilante durante um patrulhamento. O profissional informou aos agentes que a farmácia para a qual trabalha havia sido furtada há alguns minutos.

O segurança mostrou aos policiais as imagens das câmeras de segurança, o que permitiu a identificação de algumas características do suspeito. Com isso, os agentes começaram as buscas pelo acusado.





Após alguns minutos, a equipe encontrou o suspeito nas proximidades. O homem já estava detido por um vigilante que faz o patrulhamento do local.

