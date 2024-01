Homem é preso acusado de furtar loja de joias no Calçadão de Londrina

Um homem de 34 anos foi preso acusado de furtar itens de uma loja de joias no Calçadão de Londrina, na manhã desta quarta-feira (10).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam informações de que um homem havia furtado correntes e um pingente de ouro de um estabelecimento comercial na avenida Paraná.

Os policiais, então, começaram a receber imagens dos suspeitos por meio do grupo de denúncias que a PMPR mantém com os cidadãos da região central. Por meio das fotos, foi possível identificar as características do suspeito, que usava uma tornozeleira eletrônica.





Após alguns instantes, os agentes receberam informações de que um homem com as mesmas características do suspeito estaria na rua Goiás, seguindo no sentido da avenida Maringá. A Polícia Militar, então, foi até o local e encontrou o homem, que tentava pegar um táxi.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram, na bolsa que o suspeito levava, seis correntes de ouro emboladas com as etiquetas, além de um pingente de ouro. Quando questionado, o suspeito disse ter comprado as joias de um rapaz.





Como as características observadas nas imagens coincidiam com as características do homem abordado, o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia.