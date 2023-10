Homem é preso após furtar pacotes de carne em dois supermercados de Londrina

Um homem foi preso após ser flagrado furtando pacotes de carne em um supermercado na avenida Winston Churchill na noite desta sexta-feira (6).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe foi até o local após ser acionada via Copom (Central de Operações da Polícia Militar). Na ligação, um funcionário do estabelecimento comercial informou que um homem havia furtado produtos do supermercado.

O colaborador do local disse aos policiais, também, que o suspeito conduzia uma motocicleta Biz e que a havia deixado no estacionamento após ser questionado pelo segurança do estabelecimento.