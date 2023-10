Criança de sete anos fica ferida após colisão traseira entre carros na PR-445, em Londrina

Uma criança de sete anos ficou ferida após o carro em que estava colidir com a traseira de outro veículo na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná. O acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (6).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o automóvel Chevrolet Astra, que era conduzido por um homem de 49 anos e transportava a criança, colidiu com um carro Renault Master no KM 70 da rodovia, que seguia na frente.

O motorista do Chevrolet Astra não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico. A criança foi atendida pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma) e foi encaminhada para o Hospital Evangélico de Londrina.





O condutor do Renault Master, de 62 anos, e os dois ocupantes do veículo não ficaram feridos. O homem também realizou o teste etilométrico e teve resultado negativo.