Homem é preso com ecstasy e maconha em casa de shows em Londrina

Um homem de 30 anos foi preso durante uma Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) na madrugada do último sábado (3) por estar portando drogas. A prisão aconteceu em uma casa de shows na rua Prefeito Faria Lima, em Londrina.





Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado durante a ação e, nas roupas do homem, foram encontrados trinta comprimidos ecstasy, dez invólucros de ecstasy amassado, uma porça de maconha e R$ 550 em espécie.

O acusado recebeu voz de abordagem e, segundos antes de ser algemado, tirou o celular do bolso e quebrou o aparelho na mesa do bar. A ação do suspeito foi gravada pela câmera de segurança do estabelecimento comercial.





Quando questionado sobre as drogas, o suspeito disse ter comprado os entorpecentes na região central e que tinha a intenção de vendê-los na casa de show.





O homem foi preso e conduzido à Central de Flagrantes de Londrina.