Homem é preso com mais de 200 quilos de maconha em Sertanópolis

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (29), na PR-323, km 22, em Sertanópolis (região metropolitana de Londrina), com 232 quilos de maconha dentro do veículo. Além da apreensão da droga, o carro também foi apreendido pelos policiais.





Segundo informações do BPRv da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a equipe policial visualizou um veículo GM/Prisma Joy, de cor prata, efetuando manobras perigosas na via, assim que os policiais abordaram o homem, ele confessou que estaria transportando entorpecentes. Os 232 quilos de maconha estavam distribuídos em 13 fardos grandes e outros 16 tabletes estavam soltos.

O homem informou que pegou a droga em um posto de combustível próximo a Campo Mourão, e a entregaria na divisa dos estados do Paraná com São Paulo, com a promessa de receber uma quantia de R$ 10 mil.





Os policiais encaminharam o motorista, o veículo e a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Sertanópolis.





