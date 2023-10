Homem é preso depois de invadir padaria e esfaquear duas pessoas na Vila Romana

Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10), na Vila Romana, Zona Leste de Londrina, após invadir uma padaria e esfaquear duas pessoas.





O crime foi registrado na noite desta segunda-feira (9) em um estabelecimento comercial na Zona Sul e a esposa do suspeito está desaparecida desde o último sábado (7).

De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem tem sido procurado pelos agentes desde a ocorrência do crime. Na manhã desta terça-feira, os policiais receberam informações de que o homem estaria escondido em uma residência.