Operação Saru cumpre oito mandados contra facção em Londrina e outras cidades

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio do Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em operação conjunta com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e Deppen-PR (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná), deflagrou nesta terça-feira (10), a Operação Saru, que apura a possível prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico por pessoal ligadas à facção criminosa que age em vários presídios paranaenses.







Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e sequestro de bens (veículos e imóveis) em Londrina, Ortigueira (Norte) e Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina).

Durante a apuração, foram identificados indivíduos que, vinculados à facção, atuaram na lavagem de dinheiro de quantias expressivas em prol da organização criminosa - valores não divulgados - e, ainda, geriam diversos pontos de venda de drogas em Londrina e região, flagrando-se inclusive a “compra” de um ponto de venda de drogas por parte dos investigados.





Foram identificados também diversos bens que eram usados e geridos pelos investigados, como veículos e imóveis, os quais foram alvo de sequestro mediante determinação judicial.





As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina. Pela Polícia Militar, participaram da Operação Saru efetivos do 2º CRPM (Comandos Regionais de Polícia Militar) e do 30º Batalhão de Polícia Militar de Londrina. Pelo Deppen-PR, o trabalho teve participação de agentes do SOE (Setor de Operações Especiais) da Regional de Londrina.