Homem é preso em Arapongas após ameaçar e agredir esposa

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (27) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) após ameaçar de morte e agredir a esposa. A ocorrência foi registrada por volta das 17h30. A PM (Polícia Militar) foi acionada pela própria vítima.







Segundo o relato da mulher, o casal havia discutido ao sair da empresa onde ambos trabalham. Durante o caminho para casa, o homem a agrediu com chutes na perna e ameaçou matá-la caso chamasse a polícia. Em certo ponto, os dois seguiram caminhos diferentes, com o agressor indo para a casa do pai da mulher, enquanto ela seguiu em direção à sua residência. Assim que chegou em casa, a vítima ligou para o serviço de emergência da PM.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou o homem do lado de fora da residência. Ele confirmou a discussão, mas alegou que apenas queria pegar suas roupas e ir embora. Após ouvir o relato da vítima, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a 22ª Delegacia de Arapongas.





O homem entrou voluntariamente no camburão sem a necessidade de algemas, enquanto a vítima acompanhou a equipe no banco de trás da viatura até a delegacia, onde o caso será investigado e as medidas cabíveis serão tomadas.