Homem é preso em Arapongas por descumprimento de medida protetiva contra a ex-mulher

Um homem de 22 anos foi preso nesta terça-feira (14), em Arapongas (região metropolitana de Londrina), por descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira. Segundo a delegada da PCPR (Polícia Civil do Paraná) Camilla Costa, a mulher solicitou as medidas protetivas de urgência no dia 10 de maio de 2023, após ser vítima de perseguição e violência psicológica.





“Mesmo ciente da decisão judicial, o indivíduo continuou mantendo contato com a ex-companheira e, em razão disso, representamos pela prisão preventiva, a qual foi decretada no dia 26 de maio de 2023. O suspeito estava foragido desde então”, explicou a delegada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após diligências investigativas, o homem foi localizado, preso de forma preventiva e encaminhado ao sistema penitenciário.





OPERAÇÃO MULHER SEGURA

Publicidade





A ação faz parte da Operação Mulher Segura, da Secretaria da Segurança Pública, que tem como objetivo combater a violência doméstica contra as mulheres no Paraná. A Operação conta com apoio de outras áreas do Governo Estadual e das demais forças de segurança do Paraná.





A atuação ocorre em quatro frentes: palestras, reforço do cumprimento de mandados judiciais em aberto contra os agressores, visitas às vítimas, além de monitoramento de quem é acusado ou condenado pelos crimes no âmbito da violência doméstica e familiar.

Publicidade





DENÚNCIAS





A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate aos crimes contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento de investigações.





As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.





LEIA TAMBÉM: