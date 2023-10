Homem é preso em flagrante por furtar produtos de higiene em farmácia em Londrina

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (9) após ser flagrado furtando produtos de higiene em uma farmácia na região central de Londrina. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.





Nas imagens, o suspeito aparece vestindo uma bermuda e uma camiseta de futebol vermelha. O homem segura uma espécie de pasta em sua mão enquanto furta itens como desodorantes.

Policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) souberam sobre o crime por meio do WhatsApp e se deslocaram até a farmácia para ter acesso às imagens. Pouco depois, abordaram e prenderam em flagrante o suspeito em um imóvel abandonado localizado entre as ruas Belém e Bahia.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem, que tem duas graduações, é natural de Maringá, no Noroeste do Estado, e abandonou a família e o trabalho por conta do vício em drogas.