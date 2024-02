Homem é preso em Londrina após furto de coturno da ONG Viver

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) prendeu na manhã desta segunda-feira (5), um homem acusado de ter furtado um coturno da ONG Viver em Londrina. Após o furto, o indivíduo de 43 anos se evadiu sentido lago igapó onde foi autuado em flagrante pela equipe de motos.





De acordo com informações da Polícia, após receber via Copom a informação do furto do objeto da ONG, a equipe das motocicletas em uma ação rápida e com informações em mãos, fizeram patrulhamento nas proximidades da Defesa Civil à procura do suspeito.

Não demorou muito e a equipe avistou próximo a Defesa Civil, um homem com as mesmas características repassadas, verificando que o indivíduo estava com o mesmo coturno furtado da ONG Viver, foi dado voz de prisão, e após entrar em contato com à vítima, esta manifestou o interesse em representar contra ele.





Diante dos fatos foi dado voz de prisão e o homem foi encaminhado a Central de Flagrantes da cidade de Londrina.





