Homem é preso por agredir esposa com uma cinta em Londrina

Um homem de 35 anos foi preso acusado de agredir sua esposa com uma cinta no Jardim Piza, na Zona Sul de Londrina, na noite desta quinta-feira (11).





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local após receberem uma denúncia na qual a vítima pedia socorro.

No endereço do casal, os policiais encontraram a mulher, que estava nervosa e machucada, com diversos cortes nas costas, nas nádegas e nas pernas. De acordo com a vítima, as lesões foram resultados das "cintadas".





A esposa contou aos agentes, ainda, que foi ameaçada com uma faca. O agressor teria dito que, caso ficasse preso, iria matar os filhos da vítima quando saísse.





O acusado estava perto da residência e, por isso, foi localizado pelos agentes. O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.