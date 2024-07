Polícia Civil prende homem acusado de agredir a companheira grávida no Norte Pioneiro

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu um homem, de 19 anos, que agrediu a sua companheira, que está grávida. O jovem foi capturado em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta quinta-feira (11).





Conforme explica Huarlei Oliveira, que é delegado da Polícia Civil, a situação aconteceu no dia oito de julho deste ano em via pública.

"Logo após o fato, ele foi perseguido por policiais militares e adentrou no cemitério da cidade. Lá, desferiu tiros contra os agentes e conseguiu fugir", disse.





A Polícia Civil iniciou diligências para localizar o indivíduo e representou ao poder judiciário por sua prisão preventiva pelo crime de lesão corporal qualificada.

Segundo levantamento feito pela equipe policial, o homem já havia agredido a mesma vítima em janeiro deste ano e foi indiciado pelo crime.





O acusado foi encontrado na manhã desta quinta-feira e encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS





A Polícia Civil solicita a colaboração da população no combate ao crime de violência contra a mulher. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.