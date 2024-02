Homem é preso por suspeita de esfaquear taxista em Apucarana

Um homem foi preso após ser acusado de esfaquear um taxista em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (4).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe foi acionada após um taxista denunciar que, enquanto estava em seu veículo, teria sido abordado por um homem que tentou esfaqueá-lo e o teria ameaçado de morte.

A agressão terminou com uma facada no braço esquerdo do taxista, que, após ser ferido, teria descido do carro e ido na direção do acusado. O suspeito fugiu do local, mas foi localizado pelos policiais.





Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mesmo assim, ao longo da abordagem, a equipe policial foi informada que o homem teria, momentos antes, jogado um objeto no chão.





No local, os policiais encontraram uma faca, que, segundo a vítima, teria sido usada no crime.





O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 17ª SDP (Delegacia de Policia Civil de Apucarana).