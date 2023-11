Homem é preso por suspeita de furtar camiseta de R$ 129 em loja de shopping de Londrina

Um homem foi preso após ser acusado de furtar uma camiseta em uma loja no Shopping Boulevard, na Zona Leste de Londrina, na noite deste domingo (26).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) após receber informações de que um suspeito havia sido detido pelo crime de furto.

No shopping, os policiais conversaram com o gerente da loja, que informou que o homem teria arrancado a tag de segurança de uma camiseta da marca Puma, vendida por R$ 129,99.





O gerente disse, ainda, que o suspeito escondeu a camiseta e saiu da loja. Ao perceber o crime, o colaborador abordou e conteve o homem no corredor do shopping.





O suspeito foi levado até o corredor técnico para aguardar a chegada dos policiais militares. O gerente representou contra o homem e, por isso, o suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.