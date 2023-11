Jovem de 18 anos é morta com um tiro pelo namorado em Arapongas

Os agentes, então, viram que a porta estava aberta e, ao entrarem, encontraram um homem ajoelhado sobre uma mulher deitada em um colchão que estava no chão. Os policiais deram voz de abordagem e encontraram uma pistola com o suspeito, que estava carregada.

De acordo com informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe da 7ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) foi acionada via 190 por uma mulher que alegou que sua prima havia sido baleada.





O homem recebeu voz de prisão e, à primeira vista, os agentes acreditaram que a mulher caída no chão estava morta. O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e ocorreu devido a um tiro que a atingiu na região do peito.





A prima da vítima, que morava na mesma residência, afirmou ter presenciado o crime. Segundo a mulher, o suspeito insistiu para que ela contasse à polícia que uma tentativa de roubo teria acontecido na residência. Durante seu depoimento, o homem contou essa versão.





Estiveram no local do crime a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Polícia Científica e a Guarda Municipal, além do IML (Instituto Médico Legal), que recolheu o corpo.