Homem é preso por tentativa de homicídio em Arapongas

Um homem de 29 anos foi preso peventivamente por suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio, no dia 8 de junho, em Arapongas, na região Norte do Estado. Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a prisão aconteceu nesta sexta-feira (21), em Rolândia.





O suspeito e outros quatro indivíduos agrediram a vítima, um homem de 34 anos, e o deixaram desacordado em via pública. Em seguida, o suspeito ainda atropelou e arrastou o homem por mais 200 metros, de acordo com informações da PCPR.

“As investigações apontaram que aquela teria sido a primeira vez que o autor viu a vítima com sua ex-namorada e isso teria motivado o crime”, explica o delegado da PCPR, Bruno Sentone.

Os demais indivíduos que participaram da ação criminosa foram identificados e serão interrogados nos próximos dias na delegacia da PCPR em Arapongas. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra tentativa de homicídio. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3278-2225, diretamente à equipe de investigação.