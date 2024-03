Homem em situação de rua é preso por furtar bandeiras e bomba de encher pneus em Londrina

Um homem de 40 anos, que vive em situação de rua, foi preso em Londrina acusado de furtar duas bandeiras e uma bomba de encher pneus na avenida Higienópolis, na região central, na tarde deste domingo (24).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados após um homem afirmar ter encontrado seus pertences que foram furtados de dentro de seu veículo na noite de sábado (23).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No local, os policiais encontraram os itens, que estavam sob a posse de um homem em situação de rua. O indivíduo disse aos policiais que encontrou as bandeiras jogadas em um canteiro da avenida Higienópolis e só as pegou porque estava com frio e queria montar uma espécie de barraca.





Mesmo com a explicação do homem, os agentes registraram um B.O. (Boletim de Ocorrência) e o prenderam pelo crime de furto. O acusado, assim como os pertences furtados, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.