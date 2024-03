Homem em situação de rua esfaqueia cunhado com faca de açougueiro no Jardim Petrópolis

Um homem foi acusado de esfaquear seu cunhado no Jardim Petrópolis, na Região Centro-Sul de Londrina, na madrugada desta quarta-feira (6).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) encontrou o acusado imobilizado pela vítima. Ambos estavam cheios de sangue e a esposa do homem em situação de rua testemunhou toda a situação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a versão dos envolvidos, o homem que vive em situação de rua é usuário de drogas e não pode se aproximar de sua esposa devido a uma medida protetiva. Mesmo assim, a mulher permite que o marido entre em casa para tomar banho e se alimentar.





A mulher conta que, enquanto o marido fica em sua casa, seu irmão passa em frente à residência para garantir sua segurança. Segundo a esposa, o irmão teme que o homem seja agressivo.

Publicidade





Na ocorrência desta quarta-feira, o irmão da mulher viu o acusado saindo pelo portão da casa e, nesse momento, ambos tiveram uma discussão. O homem em situação de rua, então, puxou uma faca de açougueiro e deu uma facada no peito de seu cunhado.





Diante da agressão, o cunhado começou a agredir o homem com socos no rosto. Segundo os policiais, o acusado de esfaquear a vítima teve lesões no olho esquerdo, no nariz e no maxilar.





Com os socos, o cunhado conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Os agentes foram até o local e encaminharam ambos para a Santa Casa de Londrina.