Homem furta ambulância de pronto-socorro, invade mercado e foge na região de Maringá

Um homem furtou uma ambulância estacionada no pátio do pronto-socorro do município de Mandaguaçu (região metropolitana de Maringá), na madrugada desta quarta-feira (15) e, em seguida, invadiu um supermercado local.



O suspeito deu entrada na unidade de saúde para receber atendimento e, em seguida, liberado. Após deixar o pronto-socorro, ele conseguiu furtar o veículo que estava estacionado, segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguaçu.

Homem invadiu mercado. Após fugir com a ambulância da unidade de saúde, o suspeito foi em direção a um estabelecimento em um bairro da cidade, na Vila Guadiana, usou a ambulância para quebrar a porta do mercado, furtou alguns produtos, deu marcha ré e foi embora.



Mercado ficou bagunçado. As portas e parte da estrutura do estabelecimento ficaram danificadas devido o impacto da batida.



A ambulância foi localizada na manhã desta quarta-feira (15). O veículo estava abandonado com o teto, os faróis e o para-choque danificados. A Secretaria Municipal de Saúde registrou boletim de ocorrência e diz que apura como o paciente teve acesso a chave da ambulância, que fica guardada dentro da Secretaria, localizada no mesmo prédio em que funciona o pronto-socorro.



A Polícia Civil do Paraná investiga o caso. A reportagem questionou se o suspeito foi preso, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.