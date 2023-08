Homem morre após trocar tiros com a Polícia Militar no Jardim União da Vitória

Um homem de 30 anos morreu após trocar tiros com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) no Jardim União da Vitória, na Zona Sul de Londrina, no início da tarde desta sexta-feira (11).





Segundo a PMPR, os policiais se deslocarem até a Rua dos Digitadores após receberem informações de que um imóvel da via era utilizado como desmanche de veículos furtados ou roubados.

No local, os agentes se depararam com o homem, que estava armado e não respeitou a ordem de abordagem. Com isso, o suspeito e os policiais iniciaram um confronto.