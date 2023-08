Trio é preso por tráfico de drogas em Arapongas em ação das polícias Civil e Militar

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu dois homens, de 20 e 34 anos, e uma mulher, de 39, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, durante operação deflagrada nesta quinta-feira (10), em Arapongas, na região Norte do Estado.





Na ação, foram apreendidos um tablete de maconha, três celulares e R$3 mil.

De acordo com o delegado da PCPR Brune Sentone, durante as investigações foi localizado um estabelecimento de comercialização de drogas.





“A investigação demonstrou que em uma das residências funciona um estabelecimento comercial de fachada onde os indivíduos comercializam entorpecentes nas proximidades do bairro Jardim Aeroporto”, afirma o delegado.

Os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário.





As investigações continuam para o esclarecimento do caso.





DENÚNCIAS





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estes crimes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.