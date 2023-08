Homem morre baleado pela PM durante tentativa de captura em Londrina

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (22) ao ser alvejado por disparos da PM (Polícia Militar) durante a tentativa de capturá-lo. Policiais do setor de inteligência da PM e do Batalhão de Choque receberam a denúncia de que o foragido estaria escondido nos fundos de uma residência na rua José Stella, no bairro Maria Cecília.





Segundo o relato da PM, os policiais entraram no imóvel e tentaram fazer abordagem do suspeito. Entretanto, segundo os PMs envolvidos na situação, o suspeito desobedeceu com a voz de abordagem e empunhava uma arma de fogo, sendo alvejado pelos oficiais a fim de ser neutralizado.

Publicidade





Equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceram ao local e confirmaram o óbito. De acordo com a PM, ele tinha dois mandados de prisão em aberto, por extorsão e roubo.





Por volta das 17h, a PM fazia o isolamento do local.