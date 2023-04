Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Apucarana; comparsa é preso

Um homem de 37 anos morreu após entrar em um confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) na avenida Ayrton Senna, na zona rural de Apucarana na madrugada desta quarta-feira (5).





De acordo com os policiais, a troca de tiros aconteceu durante um patrulhamento de rotina. O indivíduo e outros dois homens, ao perceberem a presença da PM, pararam o carro que dirigiam e fugiram para uma área de mata.

Um dos indivíduos foi localizado pelos agentes e foi preso após resistir. Outros policiais seguiram em busca dos demais suspeitos e, nesse momento, um dos homens apontou uma arma de fogo contra a equipe, que disparou contra o indivíduo.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e a equipe médica constatou o óbito.





Com o homem morto foi encontrado e apreendido um revólver calibre 32 com quatro munições. No veículo, a PM localizou oito baterias de caminhões e de carros. O suspeito preso informou que os objetos foram furtados em um barracão situado nas proximidades.