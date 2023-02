Homem morre em suposto confronto durante cumprimento de mandado de prisão em Apucarana

Um homem de 26 anos morreu em um suposto confronto com a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (3), em Apucarana.





Segundo informações da PM, policiais faziam patrulhamento em busca de uma pessoa com mandado de prisão por tráfico de drogas em aberto e, quando uma pessoa com as mesmas características foi avistada, teria tentado fugir.

Publicidade

Publicidade





Foi anunciada a abordagem, que foi desobedecida. O suspeito, então, teria sacado uma arma e acabou sendo alvejado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local.





O suspeito foi identificado como a pessoa a quem o mandado de prisão se referia. O revólver que ele estaria empunhando foi apreendido pelo Instituto de Criminalística.