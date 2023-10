Homem morre no hospital após ser baleado com vários tiros em Alvorada do Sul

Um homem morreu no hospital após ser baleado com vários tiros em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) na quarta-feira (18).







Segundo a PM (Polícia Militar), a ambulância do hospital local informou à central de operações da corporação que havia saído para dar atendimento a um indivíduo vítima de disparo de arma de fogo no bairro Mutirão, e pediu apoio. A equipe foi informada de que o ferido, identificado como P.J.S., foi levado ainda com sinais vitais ao hospital Emílio Alves.

Conversando com familiares dele no hospital, a convivente relatou que ele estava no quintal de casa quando um homem magro e alto entrou, atirou e saiu correndo em direção à avenida 14 de dezembro, de onde escapou por uma área rural.





O médico de plantão confirmou o óbito e informou ao menos seis perfurações de tiro no peito, ombro esquerdo, traqueia e cabeça.





A Polícia Civil investiga o caso. O suspeito do crime não havia sido localizado até a manhã desta quinta-feira (19).