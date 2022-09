Homem morre soterrado em silo de soja em Londrina

Um homem de 35 anos morreu soterrado por soja dentro de um silo em uma empresa de comercialização de grãos na Rua Joper Margraf Lopes, na Gleba Jacutinga, zona leste de Londrina.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem, que seria um trabalhador terceirizado, entrou no compartimento de soja por volta das 10h, quando ocorreu o acidente. Os bombeiros disseram que o motivo do ingresso no silo era desconhecido.

Foi necessário um equipamento para sugar os grãos que soterraram a vítima para ter acesso até o corpo, que só foi recuperado no início da tarde, ainda de acordo com os socorristas.





A reportagem tentou contato com um dos proprietários da empresa, mas ele não retornou o pedido de entrevista.