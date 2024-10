Homem mostra genitália a vizinha e apanha do pai dela em Rio Bom

Um homem que mostrou a genitália para uma vizinha apanhou do pai dela em Rio Bom (Vale do Ivaí) na noite de sábado (12).







Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 18h, no centro da cidade. A mulher relatou aos policiais que estava chegando em casa quando o vizinho, que estava pelado, começou a mostrar as partes íntimas para ela quando estava urinando na árvore. Naquele momento, o pai dela chegou e disse para o homem para que parasse de urinar e vestisse a bermuda. O acusado teria virado para eles, com o órgão genital ainda à mostra, e começado a discutir, mostrando o órgão e indo para cima da vítima e do pai dela. Com objetivo de defender a filha, o pai desferiu socos e chutes no vizinho, que foi ao solo, foi encaminhado para o posto de saúde de Rio Bom e para Apucarana (Centro-Norte) para fazer raio-x.

O pai da vítima não se encontrava no local da ocorrência. A equipe orientou-a quanto aos procedimentos cabíveis junto a polícia judiciária.