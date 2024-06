Homem que ameaçou mulher com arma é preso no Jardim Jatobá

Um homem de 27 anos foi preso após ser acusado de ameaçar a mulher com uma arma na madrugada deste domingo (16) no Jardim Jatobá, em Londrina.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o endereço do suspeito após receber uma denúncia anônima. O denunciante afirmou que, na casa, estaria acontecendo uma briga de casal e que teria, inclusive, ouvido disparos de arma de fogo.

Na residência, os agentes conversaram com o acusado e fizeram uma vistoria no imóvel, encontrando uma pistola com quinze munições e R$ 2.700 em dinheiro.





Os policiais também consultaram o nome do suspeito no sistema policial e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.





Diante da ocorrência, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina.