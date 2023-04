Homem que desapareceu após visitar filhos em Londrina é encontrado morto

O homem que havia desaparecido após visitar os filhos na zona norte de Londrina foi encontrado morto pelos pais neste sábado (1). A informação foi divulgada por meio de redes sociais de familiares.





O trabalhador autônomo Gabriel Sperandio havia desaparecido na manhã do último domingo (19), no conjunto Chefe Newton. Em uma postagem no Facebook, a mãe dele, Sabrina, informou que, por volta das 9h de sábado, ela e o esposo localizaram o corpo do filho em óbito há vários dias.

Publicidade





Sperandio havia sido visto pela última vez na casa de sua ex-namorada, onde dormiu na noite anterior ao desaparecimento. O carro usado para chegar ao destino foi encontrado abandonado próximo a um matagal, na rua Isaías Nunes da Silva, no Jardim Bandeirantes, próximo à casa em que ele morava com a mãe.





Sabrina fez uma postagem saudosa na manhã deste domingo (2).