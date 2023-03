Homem desaparece após visitar filhos na zona norte de Londrina; carro é encontrado abandonado

A família do trabalhador autônomo Gabriel Sperandio está em busca do rapaz, de 24 anos, que desapareceu na manhã do último domingo (19), no conjunto Chefe Newton, na zona norte de Londrina. Sperandio foi visto pela última vez na casa de sua ex-namorada, onde dormiu na noite anterior ao desaparecimento. O carro utilizado para chegar ao destino foi encontrado abandonado próximo a um matagal, na rua Isaías Nunes da Silva, no Jardim Bandeirantes, próximo à casa em que ele mora com a mãe.







De acordo com informações de Sabrina Sperandio, mãe de Gabriel, ele avisou a todos que iria visitar os filhos na casa da ex-namorada e saiu de sua residência por volta das 20h do sábado (18). O último registro de Gabriel foi um vídeo que ele enviou à mãe, em que aparecem os dois filhos dentro de um carrinho de mercado e a voz dele ao fundo.

Depois do vídeo recebido, Sabrina Sperandio afirma que não foi mais respondida. A última notícia que recebeu do filho veio da ex-namorada Rubia Kauany, que informou que Gabriel dormiria em sua casa naquela noite. De acordo com Rubia, o autônomo saiu de sua residência, por volta das 6h da manhã do domingo, sem ser percebido por ninguém da casa.





A ex-namorada ainda afirma que eles estavam em processo de reatar o namoro, após o fim do relacionamento de quase cinco anos.



A mãe de Gabriel Sperandio confirma que o jovem é usuário de entorpecentes, além consumir frequentemente bebidas alcoólicas, mas que ele nunca teve problemas com a polícia ou com traficantes. Segundo Rubia, na noite anterior ao desaparecimento, ele não havia consumido nenhum ilícito ou bebida alcoólica.







A polícia já investiga o caso. Casas próximas ao local onde o carro do autônomo foi encontrado terão as câmeras de vigilância consultadas.







Quem tiver informações sobre o autônomo pode entrar em contato com a mãe.