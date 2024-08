Homem que provocou acidente de trânsito é detido por tentativa de homicídio em Ponta Grossa

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem, de 27 anos, por tentativa de homicídio. Ele era o condutor de um veículo Jetta que causou um acidente de trânsito ocorrido em Ponta Grossa (Campos Gerais) neste sábado (3).





Conforme apurado, o detido transitava em alta velocidade e atingiu um Opala que era ocupado por três membros de uma mesma família, sendo um homem, uma mulher e uma criança, de 1 ano.

Após a colisão, o condutor tentou fugir a pé, mas foi contido por populares que estavam no local. Com a chegada dos policiais militares, ele se recusou a fazer o teste do "bafômetro" e foi constatado que não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, dentro do veículo, haviam garrafas de cerveja.





Testemunhas afirmam que ele apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico, andar cambaleante e fala desconexa. Na sequência, ele foi levado à delegacia e optou por permanecer em silêncio durante interrogatório.

"A ausência de CNH, os visíveis sinais de embriaguez e o excesso de velocidade, somados, demonstram que o condutor, embora prevendo as graves consequências de sua conduta, agiu com total desprezo e indiferença, assumindo o risco da ocorrência", explica o delegado Lucas Bombarda.





Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que tornou impossível a defesa das vítimas e fuga de local de acidente. O homem, que já possuía passagem policial anterior por delito de trânsito, foi encaminhado ao sistema penitenciário e sua prisão foi convertida em preventiva.





Os três ocupantes do outro carro foram encaminhados para hospitais da cidade. A mulher sofreu fraturas na coluna vertebral e nas costelas, o homem teve lesões leves e a criança apresentou um quadro de traumatismo craniano.





As investigações continuam a fim de esclarecer todas as circunstâncias do fato.