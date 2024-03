PM dá sua versão sobre prisão de homem contido após confusão em shopping de Londrina

O 5º Batalhão da Polícia Militar emitiu um comunicado sobre uma abordagem e prisão de um homem feitas por volta das 15h30min desse sábado (9) no Shopping Boulevard Londrina. A PM foi acionada para a ocorrência de pertubação do trabalho e sossego provocada pelo homem negro que estaria embriagado, segundo clientes e seguranças do estabelecimento comercial. A abordagem com o homem no chão sangrando foi filmada por clientes do shopping e tomaram conta das redes sociais.





De acordo com a PM, com base no relato com os clientes, o homem esteve na loja da Claro em estado de embriaguez ou sob efeito de outro tipo de substância, totalmente alterado e agressivo com a equipe de seguranças do shopping, e estava promovendo desordem e gritava alto. O mesmo homem teria passado na Praça de Alimentação e no espeço de evento infantil no piso superior causando medo nas crianças, por conta do comportamento alterado.

Equipes de segurança do shopping foram conter o homem, mas ele foi para o estacionamento. Ainda segundo informações da PM, no estacionamento ele permaneceu em uma das salas sentado na cadeira.

"Foi solicitado a presença do bombeiro civil para medir a pressão arterial do homem, e em seguida o abordado urinou na escada de emergência do estacionamento e se deslocou novamente para a loja Claro aonde começou a pertubar novamente".

Segundo o segurança do shopping, ele e sua equipe foi ameaçado o tempo todo pelo o autor que seriam agredidos com socos e chutes se chegassem perto dele.





Ainda segundo a nota do 5º BPM, na chegada da equipe policial o acusado estava totalmente alterado e agitado dizendo que era negro e era livre e que não sairia do local. O homem passou uma identificação e gritou que veio do estado da Bahia. Ele estava falando coisas desconexas e seus próprios amigos tentaram levá-lo embora, mas foram agredidos por ele e desistiram e o deixaram sozinho.

A equipe tentou de todas as formas o diálogo com o homem, mas sem sucesso. Foi dado voz de prisão para o rapaz que resistiu a prisão, sendo assim feito o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo.





Sobre o sangramento, a PM explica que no momento da prisão o autor se jogou no chão batendo a cabeça vindo a se lesionar e a sangrar. "No momento da contenção um PM foi agredido com tapa e soco em sua cabeça por alguém que não deu para identificar no momento, pois havia pessoas em voltas", diz o comunicado

O rapaz foi levado para o UPA Sabará para tratamento médico. "Já dentro da unidade autor começou a gritar e a fazer escândalo se jogando ao chão e não colaborando nenhum momento com a equipe e com a médica, sendo só feito um curativo em sua testa, pois o mesmo se negou a fazer a sutura, sendo trazido posteriormente à Central Regional de Flagrantes."

O dialogo foi tentado pelos seguranças do shopping e pelos policiais que estiveram no local, mas devido o estado alterado de consciência do suspeito não houve cooperação. As técnicas utilizadas na contenção do homem são para a imobilização e neutralização da resistência do abordado, com objetivo de proteger os policiais e o próprio abordado.





A PM justifica que ação foi técnica e legal. "O shopping possui câmeras de segurança que resguardam as ações dos agentes de segurança e dos PMs, e já estão sendo remetidas à Delegacia da Polícia Civil.

O setor de inteligência do 5° BPM está trabalhando para identificar o autor da agressão do policial militar".





NOTA DO SHOPPING

Em nota, o Shopping Boulevard informou que um homem em aparente estado de embriaguez entrou aos gritos no empreendimento na tarde deste sábado (9). A equipe de segurança tentou acalmá-lo, mas foi necessário o acionamento da PM que realizou a abordagem e conduziu o homem para a prestação de esclarecimentos