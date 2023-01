Homem se entrega à PM após estrangular e abusar sexualmente da mãe em Londrina

Um homem de 27 anos foi preso na zona norte de Londrina nesta terça-feira (10) após confessar ter estuprado a própria mãe, de 59 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele próprio chamou as autoridades e se entregou.





Após ser acionada, uma equipe da PM encontrou o suspeito na Avenida Francisco Gabriel Arruda já com os punhos à mostra, dizendo que deveria ser preso, porque havia agredido a própria mãe.

Na casa da senhora, no Conjunto São Jorge, a mulher disse que o filho estava em um surto psicótico e que a havia violentado, mas não ficou claro de que forma – a mulher tinha medo que traficantes ou outros bandidos da região praticassem justiça com as próprias mãos.





Ela foi levada para o Hospital da Zona Norte e, durante atendimento médico, contou que o filho, após consumo de substâncias tóxicas – provavelmente cocaína, de acordo com o relado da PM -, a havia estrangulado. Ela, então, perdeu os sentidos e, quando acordou, já estava nua.





O homem foi ouvido pelo delegado de plantão. Segundo familiares contaram à PM, o acusado já tem histórico de agressões semelhantes a outras mulheres e frequentemente provoca transtornos em seu próprio lar.