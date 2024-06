Homem se envolve em acidente de carro e é agredido com socos por motorista em Londrina

Um homem foi agredido com socos no rosto por um suspeito após se envolver em um acidente no Jardim Antares, na Zona Leste de Londrina, na madrugada deste sábado (22).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após ser informada de que disparos de arma de fogo teriam acontecido. No endereço, os agentes encontraram um carro Vectra sobre um gramado e, no interior, havia um homem inconsciente.

O Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado e constatou que a vítima tinha lesões corporais no rosto, além de um sangramento na boca. Devido aos ferimentos, o homem foi levado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim do Sol.





Na instituição de saúde, após receber atendimento, o homem contou aos policiais que se envolveu em um acidente com uma BMW na rotatória da avenida dos Pioneiros e, após a colisão, o motorista parou, desceu do veículo e veio agredi-lo.

