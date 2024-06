Homem se recusa a pagar valor cobrado por motel e polícia é acionada em Apucarana

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira (3) para resolver um conflito entre um hóspede e o gerente de um motel no Distrito de Pirapó, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





No local, o hóspede contou aos agentes que teria chegado no motel na noite anterior, por volta das 18h40, pagando R$ 140 por uma pernoite de 10 horas. Conforme o acordo, o homem teria de sair do estabelecimento às 4h20.

Porém, o hóspede relatou ter dormido, acordando às 9h05, passando cerca de quatro horas e 25 minutos do horário da pernoite. O homem reclamou, ainda, de não ter sido acordado pelos funcionários do motel.





Ao tentar ir embora, o hóspede foi impedido, visto que se recusou a pagar as horas excedentes, que somavam R$ 140.





O gerente do estabelecimento confirmou aos policiais que não deixou o homem sair por conta da falta de pagamento. O profissional contou, ainda, que o hóspede não pediu que os funcionários o acordassem próximo ao horário do fim da pernoite.





Com o auxílio dos policiais, o gerente do motel e o hóspede entraram em um acordo. O homem se propôs a pagar R$ 50 no momento para resolver a questão e, depois, enviar o restante do pagamento.