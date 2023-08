Homem tenta assaltar bar no Jardim Vila Nova em Londrina e morre em confronto com policial de folga

Um homem morreu após tentar assaltar um bar na rua Araguaia, no Jardim Vila Nova, no Centro de Londrina, e entrar em confronto com um policial militar de folga que estava no estabelecimento. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (22).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), quatro homens armados invadiram o bar e anunciaram o assalto. Os suspeitos não identificaram o policial militar e o levaram para um uma espécie de depósito ou cozinha no local.

Para se defender dos suspeitos, o policial atirou com sua pistola contra um dos homens armados. O indivíduo caiu no chão e disparou contra o policial militar, que foi atingido no abdômen, no ombro e no antebraço.





O suspeito, que tinha várias passagens criminais, morreu ainda no local. Já o policial buscou atendimento médico no Corpo de Bombeiros da rua Tietê e foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina. O soldado está internado, mas apresenta um quadro estável e, segundo informações da PMPR, deve receber alta ainda na manhã desta quarta-feira (23).





Os outros três suspeitos do assalto fugiram do local durante o confronto armado. De acordo com testemunhas, os homens fugiram em um veículo Volkswagen Gol bordô e seguiram rumo à BR-369. A PMPR informou que está procurando pelos suspeitos.