Homens são presos com maconha, crack e cigarros do Paraguai em três ações da PRE

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu um homem de 23 anos após encontrar cerca de dois quilos de crack escondidos atrás do painel do veículo, na PR 180, em Cascavel, na terça-feira (2).

Um dia antes, na segunda-feira (1º), um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos em um veículo com 115 quilos de maconha, na PR 182, próximo ao município de Realeza, em uma operação da equipe do Canil da PRE.

Contrabando de cigarros





Um veículo Tucson foi apreendido na segunda-feira (1º) pela Polícia Rodoviária Estadual na PR 585, no Oeste do Paraná, carregada com cerca de mil pacotes de cigarros trazidos do Paraguai.





O condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir, iniciando uma perseguição. Ele foi alcançado alguns quilômetros à frente. O motorista, de 31 anos, foi entregue à Polícia Federal e o carro com os cigarros, levado para a Receita Federal.