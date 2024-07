Idosa morre após colisão entre carros na região Norte Central do Paraná

Uma idosa de 81 anos morreu após dois carros colidirem, na madrugada deste domingo (14), na PR-272, município de Faxinal (Norte Central). No veículo, ainda estava uma bebê de dez meses que ficou ferida.







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um carro do modelo Logus, com placa de Grandes Rios (Vale do Ivaí), trafegava sentido a Faxinal quando colidiu com um Vectra, com placa de Santa Tereza do Oeste (Oeste).



O Logus era conduzido por um homem de 53 anos, que ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Faxinal.





Já o Vectra era dirigido por um homem de 46 anos, que também foi encaminhado ao hospital. O carro tinha como passageiras a idosa, que teve o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana, uma mulher de 41 anos, uma jovem de 22 anos e a bebê, todas feridas e encaminhadas ao mesmo hospital.