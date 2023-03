Idosa morre em hospital de Apucarana depois de ser agredida dentro de casa

Maria de Lourdes da Silva, de 65 anos, morreu no Hospital da Providência, em Apucarana, neste sábado (18). A idosa estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da instituição após ter sido espancada dentro de sua própria casa na última quarta-feira (15) e não resistiu aos ferimentos.





O marido de Maria de Lourdes, Armando Guarnieri, de 79 anos, também foi espancado na residência, mas morreu no local do crime. O IML (Instituto Médico Legal) foi até a casa dos idosos e recolheu o corpo da vítima.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) também esteve presente na residência e é a responsável pela investigação do caso, que tem sido considerado latrocínio duplo. Segundo informações, o suspeito teria usado um pedaço de pau para agredir os idosos, além de socos e chutes.





A investigação aponta que a casa foi revirada e o celular de Maria de Lourdes, roubado. O dispositivo, que foi rastreado, permitiu que a PCPR prendesse um jovem de 18 anos, suspeito de ter cometido o crime.

O homem, que pode estar envolvido no espancamento e no assassinato do casal de idosos, foi encontrado pelos policiais civis enquanto tentava vender o celular roubado em um ponto de tráfico de drogas em Apucarana.





Segundo a PCPR, ainda não é possível afirmar que o suspeito preso foi responsável pela agressão e pelos assassinatos. A investigação aguarda os resultados da perícia para confirmar a hipótese e, também, para precisar se há mais indivíduos envolvidos no caso.





De acordo com o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha, o inquérito ainda não foi concluído e o suspeito continua preso no município.