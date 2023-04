Influenciadora de Maringá é alvo de investigação da Polícia Federal

Uma influenciadora de Maringá que não teve seu nome revelado foi alvo de uma investigação da PF (Polícia Federal), que cumpriu, na manhã desta sexta-feira (28), quatro mandados de busca e apreensão - três no município paranaense e um em Itajaí/SC.





Os mandados foram requeridos no âmbito do inquérito policial que investiga o transporte e a comercialização habitual de mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas de documentação comprobatória da sua regular internalização no país, ocorridos ao longo de cerca de 10 anos.

Durante as investigações, apurou-se que a influencer utilizava suas redes sociais com milhares de seguidores para arregimentar clientes, anunciar as viagens, publicar os produtos e impulsionar a venda das mercadorias ilícitas, e as internalizava em território nacional, trazendo-as como bagagens acompanhadas com origem nos Estados Unidos.





Durante as buscas, os policiais federais encontraram mercadorias estrangeiras em um dos locais. Os investigados poderão responder pela prática do crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão.