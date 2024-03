Jovem de 28 anos morre em confronto com a Polícia Militar no distrito de Irerê

Um jovem de 28 anos morreu após entrar em confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) no distrito de Irerê, em Londrina, nesta sexta-feira (29).





Informações preliminares apontam que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. O crime teria sido cometido contra um segurança e teria acontecido no distrito.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito trocou tiros com os agentes e teria sido atingido por dois disparos, o que causou sua morte no local do confronto.





O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.