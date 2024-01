Londrina: condutor de acidente que matou mãe e filha é indiciado por racha

A Delegacia de Trânsito de Londrina indiciou o jovem de 19 anos que no dia dez de dezembro se envolveu num acidente gravíssimo na BR-369, no trecho entre a cidade e Ibiporã, que resultou na morte da filha, uma bebê de apenas um ano e dois meses, e da companheira, uma jovem de 18 anos. O rapaz vai responder por racha com resultado morte. “A pena é de cinco anos a dez anos de prisão”, destacou o delegado Edgard Soriani.





Além dele, um outro motorista foi indiciado pelo mesmo crime. No entendimento da Polícia Civil, o pai da criança e esse outro homem travaram uma disputa de velocidade na rodovia. “Imagens captaram a disputa de racha entre dois veículos. Um investigador da delegacia conseguiu, por meio de diligências, identificar quem seria o segundo individuo, que não parou no local, não prestou socorro e continuou o trajeto”, relatou.

Publicidade

Publicidade





Em depoimento, este condutor negou o racha. “Alegou que parou no sinaleiro do Grêmio, que o carro parou do lado e teria ficado acelerando. Ele afirmou que saiu em baixa velocidade e o outro carro ficou atrás dele acelerando. Ele achou que era um assalto e empreendeu fuga, com o carro perseguindo ele”, comentou.





Mas as alegações não convenceram o delegado. “Ele não procurou delegacia, não reportou o fato e, no meu entendimento, foi uma versão falaciosa para se safar de eventual participação no racha”, frisou. “Obviamente (que o indiciamento) pode ser mudado pelo Ministério Público e a Justiça”, ponderou.





Já o motorista do Honda Civic, onde estavam a jovem a bebê, trouxe poucas informações para a investigação. “Num primeiro momento veio na delegacia e ficou em silêncio. Na sexta-feira (13) foi ouvido novamente, mas do acidente disse não se recordar dos detalhes do fato. Falou de circunstâncias alheias sobre as famílias (dele e da esposa), mas que não eram relevantes para o inquérito.”





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.