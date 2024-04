Londrina tem redução de 31% nos homicídios no primeiro trimestre

O número de homicídios em Londrina teve redução de 31,25% no primeiro trimestre deste ano se comparado com o mesmo período de 2023. Entre janeiro e março de 2024 foram registrados 11 assassinatos, contra 16 execuções no ano passado. Já com relação aos feminicídios teve queda de três para um, no entanto, são contabilizados em outro tipo de estatística. Na avaliação das forças de segurança, a baixa tem como principal fator a realização da operação Vida nos Bairros, que acontece desde agosto e foi intensificada nos últimos meses.





A ação acontece pela integração entre as polícias Civil, Militar e Penal e GM (Guarda Municipal), com abordagens, fiscalizações e prisões em vários bairros da cidade. “Nos reunimos com antecedência para fazer o estudo a partir das informações de cada instituição (para definir os bairros). O andamento, por exemplo, do tráfico de drogas naquela região, a disputa do tráfico. No início do ano tivemos a prisão contundente de um cidadão, por meio de mandado temporário, que sabíamos que era potencialmente um alvo para matar ou morrer na zona norte”, destacou Fernando Amarantino Ribeiro, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial.





Cerca de 10% dos trabalhos foram focados no conjunto Vista Bela, 8% no São Jorge, ambos na região norte, e 6% no União da Vitória. No total, somando todas as localidades visitadas, foram 83 ações. “A operação não tem apenas o objetivo imediato. Nas nossas ações saímos com o giroflex e sirene ligados, partimos de local público, informando o bairro que vamos trabalhar. Nosso objetivo principal é a redução dos índices (criminais)”, pontuou o major Élio Boing, comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar.

