Maringá: Polícia Militar encontra quatro estufas com 430 pés de maconha

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontrou quatro estufas com 430 pés de maconha, na sexta-feira (30), em Maringá. Somente em uma das estufas foram encontradas cerca de 400 plantas. A ação ocorreu por meio da equipe Rondas Tático Móvel (ROTAM) do 4º Batalhão, durante um patrulhamento pelo Jardim Sumaré.





Após ser alertada por uma pessoa que passava pela região de que havia uma situação de roubo no final da rua, a equipe policial foi até o local e encontrou um veículo com uma arma de fogo. Após um suspeito não conseguir fugir, assumiu a posse da arma. No decorrer da abordagem, mais um homem foi localizado e os policiais descobriram as três estufas utilizadas para cultivar maconha.

A arma de fogo e a droga foram apreendidas, e os dois homens encaminhados para a delegacia da Polícia Civil, onde foram presos.





(Com informações da PMPR)