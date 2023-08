Ministério Público e Polícia Militar deflagram operação contra comércio ilegal de armas em Cornélio Procópio e Uraí

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) e a PM (Polícia Militar), com apoio do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, realizaram, na última sexta-feira (28), a terceira fase da Operação Arroba, que visa investigar o comércio ilegal de armas de fogo em Cornélio Procópio e em Uraí, Norte Pioneiro do Estado.





A ação foi desencadeada após a identificação de indícios de atividade criminosa nessas localidades durante a fase anterior da operação. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos, tendo como alvo dois investigados: um colecionador, atirador ou caçador (CAC) e o proprietário de uma loja de artigos de caça e pesca.

