Morre motociclista atropelado por Amarok na avenida Ayrton Senna em Londrina

O fotógrafo e produtor cultural Wilton Mitsu Misura, 51, morreu neste fim de semana no hospital Evangélico, onde estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a noite de 21 de outubro. O motociclista foi atropelado por uma caminhonete na avenida Ayrton Senna, na zona sul de Londrina, e teve a moto arrastada por vários quarteirões. Misura teve os dois pulmões perfurados.





Motorista atropela motociclista após discussão, arrasta moto sob o carro e acaba agredido em Londrina

Publicidade





Até as 9h30 deste domingo (30) ainda não havia data e horário para o velório e enterro. Segundo a Polícia Civil, o atropelamento ocorreu depois de uma discussão de trânsito entre o motociclista e o motorista da caminhonete na rotatória ao lado do lago Igapó dois. O delegado de Trânsito informou que testemunhas relataram em depoimento que o condutor do carro foi para cima de Misura de propósito, ou seja, não teria sido um acidente.







A Polícia Civil trata o caso como tentativa de homicídio, o que deverá ser convertido em homicídio, já que o motociclista faleceu.