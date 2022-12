Motociclista morre atropelado por carro esportivo em aceleração em Apucarana

A Polícia Civil de Apucarana investiga o atropelamento de um motociclista por um veículo Mustang que estaria em alta velocidade, na Rua Talita Bresolin, no Jardim São Pedro, no início da tarde desta quinta-feira (29). O motociclista morreu nesta sexta-feira, no Hospital da Providência. O acidente foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais e por câmeras de segurança. As imagens sugerem que o veículo estaria em alta velocidade.





As imagens gravadas por celular, que circulam nas redes sociais, mostram o Mustang disparando em velocidade pela Rua Talita Bresolin. Ao se aproximar do cruzamento com a Rua São Pedro, o motociclista entra na via e é atingido em cheio pelo carro esportivo.

O condutor do veículo ainda parou, desceu do carro e aguardou a chegada da ajuda. O motociclista foi levado ano Hospital da Providência, em estado grave, mas não resistiu.





A moto foi apreendida pela Polícia Militar devido a pendências relativas a leis de trânsito.

Nas redes sociais, o condutor do mustang, que seria advogado e empresário, nega que estivesse em velocidade acima do permitido pela via e ainda critica o motociclista por conduzir uma moto que estaria com pneus carecas ter entrado em uma via preferencial sem verificar se havia outros veículos trafegando. "Quero deixar claro que estava trafegando com meu veículo e, de repente, do nada, surge uma moto velha, com o pneu careca, um indivíduo com 66 anos [...] Agora, como é que pode um indivíduo cruzar uma preferencial, entendeu? Do nada, como se ele estivesse na rua da casa dele, e vir para cima do para-brisa de um veículo que estava trafegando em uma velocidae normal. As câmeras de segurança mostram isso. Como é que pode isso? E, aí, querem crucificar [a mim]...", disse, em vídeo que também circulou em redes sociais.





O empresário e advogado também ameaçou de processo pessoas que o ofenderam e o chamaram de assassino na internet. "Que cada um faça seu exame de consciência e as pessoas que estão me acusando aí, se preparem, porque aqui não tem moleza, não. Aqui a gente vai para cima", avisou.





A polícia Civil informou que o caso será investigado em inquérito por dolo eventual (quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado contrário às leis).